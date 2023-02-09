Пилот Путина рассказал, кто главнее на борту самолета

Президент тоже поделился историями о пилотах

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 февраля, в День работника гражданской авиации, провел встречу с представителями авиаотрасли.

В ходе встречи пилота спецслетотряда "Россия", который осуществляет перевозку первых лиц государства, спросили, кто главнее на борту самолета — пилот или Путин. Как заявил летчик Руслан Ковалев, пассажиры отряда "Россия" являются профессионалами в своем деле, а на борту самолета главным всегда остается командир экипажа.

Также Ковалев заявил, что Путин "никогда не лезет к командирам, не просит что-то". Что касается главенства на борту воздушного судна, "перед нами ставится задача, мы ее выполняем либо не выполняем по объективным причинам".

Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, что во время одного из его перелетов в двигатель самолета попала птица. Хотя пилот в ответ на вопрос главы государства заявил, что "ну, мы дотянем", президент поинтересовался, не лучше ли будет развернуть воздушное судно и посадить его. Самолет в конце концов совершил посадку на промежуточном аэродроме, а Путин подчеркнул, что всегда нужно делать выбор в пользу безопасности".

Еще один случай, о котором рассказал президент, касался полета на вертолете. В той ситуации "видимости никакой, но очень нужно было прибыть на место". Путин, уже занимавший тогда президентский пост, вспомнил, что он предложил лететь, несмотря на сложные условия. Однако командир экипажа отказался от полета.

Владимир Путин поблагодарил работников российской авиации за их надежность и профессионализм, сообщает ТАСС.

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