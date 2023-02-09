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Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли

21:23
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Церемония прошла в Кремле

Президент России Владимир Путин в день векового юбилея отечественной гражданской авиации вручил государственные награды и присвоил почетные звания семнадцати работникам отрасли. Церемония прошла в четверг, 9 февраля, в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере.
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Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени от главы государства получили министр транспорта Виталий Савельев и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Награды получили руководители аэропортов Внуково, Шереметьево, Симферополь, главный врач Центральной клинической больницы гражданской авиации, бортпроводник авиакомпании "Победа" и другие представители отрасли.

Трем летчикам присвоены звания "Заслуженный пилот Российской Федерации", трем сотрудникам авиапредприятий — звания "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее 9 февраля Путин принял участие в режиме видеосвязи с церемониях открытия новых объектов гражданской авиации. Глава государства назвал важными событиями завершение строительства аэровокзала в Новосибирске и реконструкции аэропорта в Новом Уренгое и поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны проектов.

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Вручение госнаград представителям авиаотрасли
Вручение госнаград представителям авиаотрасли
Вручение госнаград представителям авиаотрасли
Вручение госнаград представителям авиаотрасли
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