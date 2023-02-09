МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны

Это не вызывает восторга у африканских государств

На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите Россия — Африка, оказывают давление государства Запада. Такое заявление сделал в четверг, 9 февраля, посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.

Дипломат заявил, что "это все в публичной сфере, это легко прочитать в интернете по тем заявлениям, которые делаются западными партнерами, в том числе теми, кто приезжает в африканские страны".

Как подчеркнул Озеров, это не вызывает восторга у африканских государств, поскольку речь идет про "неприкрытый шантаж".

При этом Россия исходит из того, что африканские государства — это суверенные страны, которые обладают независимостью и собственной политической волей и в состоянии принять решения, которые отвечают их национальным интересам, цитирует представителя МИД РИА Новости.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что российская сторона отвергает любые голословные измышления западных стран о том, что Москва якобы присваивает себе ресурсы африканского континента. В частности, звучат обвинения в том, что "Россия якобы грабит ресурсы Африки или способствует росту там террористических угроз".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"