ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД обвинил Запад в давлении на африканские страны

21:37
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Это не вызывает восторга у африканских государств

На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите Россия — Африка, оказывают давление государства Запада. Такое заявление сделал в четверг, 9 февраля, посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.
Лавров отметил потенциал Африки стать центром мировой многополярности

Дипломат заявил, что "это все в публичной сфере, это легко прочитать в интернете по тем заявлениям, которые делаются западными партнерами, в том числе теми, кто приезжает в африканские страны".

Как подчеркнул Озеров, это не вызывает восторга у африканских государств, поскольку речь идет про "неприкрытый шантаж".

При этом Россия исходит из того, что африканские государства — это суверенные страны, которые обладают независимостью и собственной политической волей и в состоянии принять решения, которые отвечают их национальным интересам, цитирует представителя МИД РИА Новости.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что российская сторона отвергает любые голословные измышления западных стран о том, что Москва якобы присваивает себе ресурсы африканского континента. В частности, звучат обвинения в том, что "Россия якобы грабит ресурсы Африки или способствует росту там террористических угроз".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Статуя Свободы
Статуя Свободы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.