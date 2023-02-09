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Иран присоединится к переговорам Сирии, Турции и России

21:58
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Тегеран поспособствует урегулированию между Дамаском и Анкарой

Министр иностранных дел Ирана может приехать в Россию в связи c присоединением государства к трехстороннему диалогу между Россией, Турцией и Сирией. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Министры обороны России, Сирии и Турции обсудили сирийский кризис

Дипломат подтвердил, что Тегеран присоединится к соответствующим трехсторонним контактам по урегулированию диалога между Анкарой и Дамаском. Джалали выразил надежду, что такое подключение Ирана состоится к планируемой встрече на уровне глав дипломатических ведомств трех стран.

Иранский посол уточнил, что визит главы МИД государства в Россию в связи с этим планируется, хотя пока его сроки точно не определены, сообщает ТАСС.

Переговоры проводятся в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике и регионе в целом. Представители Москвы, Анкары и Дамаска договорились продолжать контакты по этой линии после переговоров руководителей министерств обороны трех стран.

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