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"Рынок на нашей стороне": эксперт рассказал, как Россия живет под "нефтяным потолком"

08:33
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Объемы экспорта в некоторые недели превышают средний показатель 2022 года

От растущих трат на поддержку Украины и экономической войны с Россией все больше страдает бизнес ЕС. Но сможет ли он убедить своих политиков противостоять американскому давлению? Хватит ли европейцам смелости провести честное расследование терактов на газопроводах "Северный поток"? Как обходят на Западе им же введенный потолок цен на российские энергоресурсы?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. 

"Конечно, из-за западных "потолков" и эмбарго мы вынуждены давать дисконты, это сказывается на выплатах в российский бюджет. Временно. Но самое важное заключается в том, что на нашей стороне - рынок. Нам все время объясняли, что Запад - это территория свободной торговли, а мы тут дикие люди. Так вот сейчас рыночные механизмы играют как раз в нашу пользу. Два месяца мы живем под "нефтяным потолком". Добыча не провисла. Объемы экспорта в некоторые недели даже превышают средний показатель 2022 года. Мы производим востребованный продукт, перенаправили потоки - Индия, Китай, Турция, идут переговоры с Пакистаном, Индонезией. Нужно только до конца отстроить новую систему логистики", - отметил эксперт.

Полный комментарий Константина Симонова смотрите в видео

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