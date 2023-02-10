Число погибших в Новосибирске увеличилось до 13

ЧП произошло в жилом доме на Линейной улице

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил об увеличении числа жертв взрыва газа в новосибирской пятиэтажке.

"Считаем 13 погибших", - цитирует Орлова ТАСС.

Ранее в Минздраве подтвердили гибель 12 человек, еще 9 человек пострадали.

ЧП произошло в четверг в жилом доме на Линейной улице. Из-за взрыва бытового газа обрушились два подъезда, начался пожар. 50 человек были эвакуированы из здания.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны два человека, которые под видом сотрудников "МежрегионгазСервиса" выполняли в доме работы по техническому обслуживанию газовых плит.

В пятницу в регионе объявлен траур.

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