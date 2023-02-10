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ВСУ попытались скрытно форсировать Днепр

09:05
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Бойцы российских мотострелковых и десантных подразделений заняли огневые позиции и уничтожили неонацистов

Российские военные отразили атаку украинских диверсантов, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, передает "ТВ Центр" со ссылкой на Минобороны.

Боевики попытались скрытно форсировать реку на лодке, но наши разведчики, применяющие беспилотники, вовремя их обнаружили. Бойцы мотострелковых и десантных подразделений заняли огневые позиции и уничтожили неонацистов, не позволив им добраться до берега

"Ведем наблюдение днём и ночью. У противника постоянные попытки прорыва на катерах, беспилотные летающие объекты. Применяем средства для уничтожения. В основном ночью бывают частенько", - рассказал один из военнослужащих.

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