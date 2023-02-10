ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Принял неравный бой: представлены новые герои СВО

07:24
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Прапорщик Никита Крицкий спас более сотни российских солдат и офицеров

Министерство обороны поделилось данными о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Прапорщик Никита Крицкий - фельдшер медицинского взвода - участвовал в обороне одного из освобождённых населённых пунктов. Под непрекращающимися обстрелами с позиций националистов Никита оказал медпомощь и эвакуировал десять сослуживцев . Всего за время спецоперации прапорщик Крицкий спас более сотни российских солдат и офицеров.

Рядовой Лаврентий Степанов в составе артиллерийского дивизиона принял неравный бой с украинскими националистами. Мгновенно сориентировавшись, расчет Лаврентия занял выгодную позицию и уничтожил пять единиц бронетехники противника, благодаря чему нападение неонацистов было остановлено.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.