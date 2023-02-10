Принял неравный бой: представлены новые герои СВО

Прапорщик Никита Крицкий спас более сотни российских солдат и офицеров

Министерство обороны поделилось данными о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Прапорщик Никита Крицкий - фельдшер медицинского взвода - участвовал в обороне одного из освобождённых населённых пунктов. Под непрекращающимися обстрелами с позиций националистов Никита оказал медпомощь и эвакуировал десять сослуживцев . Всего за время спецоперации прапорщик Крицкий спас более сотни российских солдат и офицеров.

Рядовой Лаврентий Степанов в составе артиллерийского дивизиона принял неравный бой с украинскими националистами. Мгновенно сориентировавшись, расчет Лаврентия занял выгодную позицию и уничтожил пять единиц бронетехники противника, благодаря чему нападение неонацистов было остановлено.

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