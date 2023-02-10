Землетрясение в Турции унесло жизни более 17 тысяч человек

В разборе завалов задействованы более 120 тысяч спасателей

В Турции число жертв землетрясения превысило 17 тысяч, пострадавших - почти 72 тысячи. Поисково-спасательные работы ведут уже пятый день, передает "ТВ Центр".

В разборе завалов задействованы более 120 тысяч спасателей - в том числе специалисты российского МЧС. Наши медики развернули аэромобильный госпиталь в провинции Хатай и на месте помогают пострадавшим, в городе Антакья наши спасатели обнаружили среди руин еще троих выживших.

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил несколько разрушенных городов и пообщался с жителями.

В соседней Сирии число погибших превысило 3 тысячи. Российским военным удалось спасти 47 человек, они также доставили около 40 тонн гуманитарной помощи в провинцию Алеппо.

Мощное землетрясение произошло в регионе в ночь на понедельник. Кроме того, в следующие дни сейсмологи зафиксировали более 1300 афтершоков.

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