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Путин обсудил с Савельевым развитие автомобильных и железнодорожных перевозок

09:08
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Глава Минтранса проинформировал президента об итогах работы транспортного комплекса страны в прошедшем году

Владимир Путин в четверг вечером провел рабочую встречу с министром транспорта Виталием Савельевым, передает "ТВ Центр".

Обсуждались текущие задачи отрасли, в частности - развитие автомобильных и железнодорожных перевозок, портовой инфраструктуры и авиации. Глава Минтранса также проинформировал президента об итогах работы транспортного кОмплекса страны в прошедшем году.

Савельев: "В шесть раз вырос объем финансирования за 15 лет благодаря вашей поддержки. Северный обход Калуги - если помните, вы все эти объекты открывали, участвовали в строительстве, - с  2019 года в рамках национального проекта он шел. Потрачено 14 с половиной миллиардов рублей. 21 километр, десять мостовых переходов".

Путин: "На стыках не трясет?"

Савельев: "Вроде бы никто не жалуется. Все нормально".

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