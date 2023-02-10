Лавров: отмечаем День дипломата на фоне развязанной США гибридной войны

Сотрудникам МИД России приходится работать в беспрецедентных условиях

Российские дипломаты отмечают сегодня профессиональный праздник передает "ТВ Центр".

День дипломатического работника был учрежден в 2002 году по указу Владимира Путина. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1549 году было образовано специальное внешнеполитическое ведомство - Посольский приказ.

Одним из первых с профессиональным праздником коллег поздравил Сергей Лавров. Глава российского МИД отметил, что сегодня сотрудникам внешнеполитического ведомства приходится работать в беспрецедентных условиях

"В этом году мы отмечаем свой праздник на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны. Нет сомнений, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее. Масштабная русофобская кампания, для которой коллективный Запад долгие годы взращивал нацистский режим в Киеве, напрямую затронула и дипломатов. Многие из наших товарищей сегодня работают в экстремальных условиях, зачастую с риском для здоровья и жизни. Мидовский коллектив всегда честно и до конца выполнял свой долг перед Родиной и народом. Так будет и в этот раз. Продолжим делать все необходимое для защиты национальных интересов и формирования благоприятной внешней среды для устойчивого внутреннего развития России, повышения благосостояния ее граждан", - говорится в поздравлении главы МИД.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"