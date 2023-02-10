The Times: ВСУ готовы использовать британские ракеты при ударах по Крыму

Москва предупреждала Киев о последствиях таких действий

Украина может применить британские ракеты для ударов по целям в Крыму и готова это сделать. Такое заявление сделал обозреватель газеты The Times Джордж Гриллс.

Сведения о проработке такого сценария продолжения боевых действий подтвердил источник в Министерстве обороны Украины. По его словам, "ведутся переговоры, чтобы точно решить, сколько британских ракет большой дальности может быть отправлено".

The Times указывает, что речь идет об отправке противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения 150 миль, которые можно адаптировать для нанесения ударов по наземным целям. Также упоминаются авиационные ракеты Storm Shadow, поражающие цель на расстоянии до 350 миль.

Как пишет Гриллс, по этой информации уже можно сделать вывод, что "Лондон пойдет дальше Вашингтона" в поддержке Украины, поставляя более дальнобойные боеприпасы.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму Россия даст жесткий ответ: запылает вся Украина. Никаких переговоров в этом случае не будет, "будут только удары возмездия", предупредил политик.

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