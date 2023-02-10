Flightradar заметил американский самолет-разведчик у места взрыва на "Северных потоках"

Ранее журналист сообщил о причастности США и Норвегии к диверсии

За последствиями взрыва на газопроводах системы "Северный поток" утром 26 сентября 2022 года наблюдал американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. Такие сведения приводит сервис Flightradar24, сообщает РИА Новости.

На ресурсе сохранился трек полета P-8A Poseidon, прибывшего в район инцидента через час после взрыва. Согласно записи, самолет прилетел из Атлантики и пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. Затем он заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.

Затем Poseidon вернулся к Борнхольму, сделал полный круг точно над районом взрыва и начал снижение. Сделав разворот направо и уйдя в сторону от места происшествия, американский разведчик постепенно снизился с высоты в 7 300 метров до 2 200 метров, после чего пропал с радара, выключив транспондер.

Ранее американский журналист Сеймур Хёрш объявил, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов "Северный поток". Самолет ВМС Норвегии, по данным Хёрша, 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

Пентагон отверг обвинения в причастности к взрывам на "Северных потоках". МИД Норвегии заявил, что итоги расследования журналиста и его обвинения — "чушь".

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