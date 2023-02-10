Попытки Запада изолировать Россию привели к обратному эффекту

Мир перестал быть однополярным благодаря президенту России Владимиру Путину. Такое мнение высказал американский журналист Джексон Хинкль.

В своих соцсетях Хинкль заявил, что именно "Путин привел нас в многополярный мир", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что формирование многополярного мира — это объективный и неостановимый процесс. Хотя коллективный Запад пытается обратиться этот процесс вспять, это тщетные усилия, предупредил дипломат.

В речи, произнесенной в 2022 году на ежегодном собрании дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, Владимир Путин отметил конец господства Запада и становление многополярного мира с новыми центрами силы. Президент подчеркнул, что эти тектонические изменения происходят уже много лет, но далеко не все готовы с ними смириться.

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