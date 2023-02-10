ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД заявил о готовности России работать с ЕС при самостоятельности Брюсселя

09:39
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Евросоюз должен подумать о своем месте в многополюсном мире, заявили в ведомстве

Россия будет готова взаимодействовать с Евросоюзом, если там задумаются о самостоятельной роли в многополюсном мире. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.
МИД России диагностировал главе евродипломатии "манию Борреля"

Как заявил дипломат в интервью "Известиям", Евросоюз лишился самостоятельности в принятии важных решений. Однако если в Брюсселе в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, Москва открыта к взаимодействию "по тем направлениям, где это действительно востребовано и отвечает интересам нашей страны".

Грушко указал, что, несмотря на всю риторику и недружественную позицию еврочиновников, дипломатические отношения со странами-членами ЕС сохраняются. С ними поддерживают относительно регулярные контакты, в основном по отраслевым направлениям: здравоохранение, климат, наука, образование, ветеринария, фитосанитарный контроль, рыболовство, некоторые аспекты торгового и энергетического сотрудничества.

Россия продолжает поддерживать рациональные взаимовыгодные экономические связи с некоторыми отдельными европейскими странами, рассказал замминистра.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз по сути подыгрывает США", которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.