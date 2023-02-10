МИД заявил о готовности России работать с ЕС при самостоятельности Брюсселя

Евросоюз должен подумать о своем месте в многополюсном мире, заявили в ведомстве

Россия будет готова взаимодействовать с Евросоюзом, если там задумаются о самостоятельной роли в многополюсном мире. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Как заявил дипломат в интервью "Известиям", Евросоюз лишился самостоятельности в принятии важных решений. Однако если в Брюсселе в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, Москва открыта к взаимодействию "по тем направлениям, где это действительно востребовано и отвечает интересам нашей страны".

Грушко указал, что, несмотря на всю риторику и недружественную позицию еврочиновников, дипломатические отношения со странами-членами ЕС сохраняются. С ними поддерживают относительно регулярные контакты, в основном по отраслевым направлениям: здравоохранение, климат, наука, образование, ветеринария, фитосанитарный контроль, рыболовство, некоторые аспекты торгового и энергетического сотрудничества.

Россия продолжает поддерживать рациональные взаимовыгодные экономические связи с некоторыми отдельными европейскими странами, рассказал замминистра.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз по сути подыгрывает США", которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской "черной дырой".

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