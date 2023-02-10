Собянин рассказал о ходе работ по благоустройсту на юге Москвы

Речь идет о проекте в районе Нагатино-Садовники

На юге Москвы в районе Нагатино-Садовники столичные власти реализуют проект благоустройства, который охватывает площадь почти 25 га — пойму реки Жужи, сквер вдоль улицы Академика Миллионщикова, природную территорию "Вишневый сад" и прилегающие дворы. Об этом в пятницу. 10 февраля, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем блоге, озелененная территория в пойме реки Жужи включает Большой и Савкин овраги. Это пространство, расположенное недалеко от жилых домов, могло бы стать отличным местом для прогулок, однако сегодня практически не используется. Оборудование детских площадок в сквере и во дворах устарело, а покрытие износилось. Заборы мешают свободному проходу людей.

В ходе благоустройства планируется расчистить заброшенное русло реки, вдоль которой будет создан прогулочный маршрут с местами для отдыха, а еще лестничные спуски и пешеходный мостик через водоем.

На левом берегу Жужи будет организована многофункциональная спортивная зона с площадками для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Найдется место и для уличных тренажеров.

Также появится тематическая игровая зона "Логово разбойника", название которой подсказала легенда о том, что в XVII в. в этом укромном месте скрывался разбойник Савка – отсюда и Савкин овраг. Наряду с этим будут обновлены существующие и создано несколько новых детских площадок разного размера.

В "Вишневом саду" уберут сухостой и валежник, проведут обрезку старых и высадку новых декоративных деревьев. По существующим протопам проложат удобные дорожки, вдоль которых появятся лавочки для отдыха москвичей. Также планируется привести в порядок межквартальные проезды и создать площадки для выгула и дрессировки собак.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве благоустраивают более 2 тысяч объектов, в том числе парки и набережные. В 2023 году городские власти обещают благоустроить еще 19 общественных пространств.

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