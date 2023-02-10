Макрон допустил лишение Путина высшего звания ордена Почетного легиона

Отношения между Россией и Францией обострились на фоне кризиса на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что может исключить российского лидера Владимира Путина из рядов ордена Почетного легиона. Президент России является единственным россиянином, удостоенным высшего звания ордена Почетного легиона.

Как заявил французский политик, он ничего не исключает. При этом Макрон признал, что "сегодня у меня нет такого решения".

Президент Франции заявил, что подобные шаги "наполнены многими смыслами". С учетом этого, по мнению Макрона, "следует выбирать подходящий момент для их принятия", сообщает Agence France-Presse.

Ранее глава МИД Франции Анн-Клер Лежандр назвала причину частых звонков Макрона Путину в самом начале спецоперации. Выяснилось, что французский президент связывался с российским лидером по просьбе Владимира Зеленского. В частности, Макрон обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС по просьбе украинского лидера.

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