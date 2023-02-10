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ФСБ предупредила о попытках иностранных спецслужб получить данные об СВО

10:21
  • пятница
  • 10 февраля 2023

С этой целью они рассылают письма

Иностранные спецслужбы используют почтовые сервисы для сбора информации о российской специальной военной операции. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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В ведомстве рассказали, что уже зафиксированы факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения Вооруженными силами России СВО.

Злоумышленники используют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти. С них массово рассылают в учреждения и организации электронные письма с приложением "псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений" в отношении участников спецоперации, о мобилизованных гражданах и о лицах, въехавших в Россию с территории Украины, а также иных данных, представляющих интерес для иностранных спецслужб.

ФСБ призвала россиян проявлять бдительность и в случаях получения от имени различных ведомств электронных писем обращаться для проверки их подлинности на официальные порталы соответствующих государственных органов. До получения официального подтверждения на указанные письма следует не отвечать и вложения к ним не открывать, сообщает РИА Новости.

Ранее российские спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике жительницу освобожденного Сватово, подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижении российских военных и техники.

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