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ВС России установили огневой контроль над всеми дорогами в Артемовск

11:36
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Штурмовые отряды прорвали оборону ВСУ в северных районах и заняли стратегические высоты

Российские добровольческие отряды вплотную подошли к Артемовску с трех сторон. Основные сражения сейчас разворачиваются в районе Спорного и Красной горы. Бои продолжаются и в самом городе. По сообщениям ВСУ, наши штурмовые отряды контролируют треть населенного пункта. Главная задача - перерезать трассу на Славянск. В этом случае украинские боевики лишаться последней возможности к отступлению и связи с центром.

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Все дороги уже находятся под огневым контролем нашей артиллерии, в числе которой - расчеты самоходок "Нона". Стреляет как минами, так и штатными боеприпасами, то есть обычными снарядами. А вот и результат таких обстрелов. Враг оставляет позиции и спасается бегством, не выдержав напора нашей артиллерии.

Еще большие потери украинские националисты несут на угледарском направлении. В надежде удержать рубежи ВСУ стягивают сюда все новые резервы, оголяя другие участки фронта. И, судя, по сообщениям российского Минобороны об успехах нашей армии, лишь оттягивают неизбежное. За последние сутки здесь уничтожили более 80 боевиков.

Беспилотники "Орлан-10" (или "Москиты", как их называют) способны работать даже в условиях радиоэлектронных помех, создаваемых противником. Расчет Южного военного округа готовится выполнить очередной разведывательный полет, а в случае необходимости - провести корректировку огня. Неподалеку может находиться техники националистов.

"Орланы" оборудованы мощной оптикой и тепловизорами. На этот раз расчеты определили точное местонахождение скопления живой силы противника. Получив точные координаты, на позиции выдвигаются самоходные артиллерийские установки "Акация".

По позициям противника непрерывно работает и минометная артиллерия. Военнослужащие мотострелкового соединения выдвигаются на заданные огневые позиции и разворачивают орудия. Точное наведение и автоматический миномет наносит огневое поражение врагу темповым огнем по 4 мины. Всего же он способен выпускать до 120 снарядов в минуту.

С аэродрома временного базирования взлетают пары многоцелевых истребителей Су-35С. В зоне спецоперации они патрулируют воздушное пространство и наносят удары по средствам ПВО и боевой авиации противника. Накануне в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики летчики обнаружили и сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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