Америка пребывает в состоянии упадка, считают в Палате представителей

Версия причастности США к подрыву системы газопроводов "Северный поток", которую высказал в своей статье известный американский журналист Сеймур Хёрш, начинает подтверждаться фактами. Сегодня стало известно, что ровно через час после совершения теракта в этот район прибыл американский самолет-разведчик. Это подтверждают и архивы сервиса FlightRadar, отслеживающего полеты по всему миру. Так что сомнений в том, что данные взрывы - дело рук Вашингтона, практически не осталось. Это подтверждают и китайские эксперты.

Казалось бы, в том, чтобы докопаться до истины, должен быть заинтересован Берлин. Однако канцлер Олаф Шольц предпочитает помалкивать, следуя указаниям из Вашингтона. Это касается и поставок оружия Украине, и возможного диалога с Москвой, на котором, кстати, настаивают, многие политики ФРГ. Однако Шольц к этим призывам показательно глух. Не замечает канцлер и того неуважения, которое тот же Владимир Зеленский высказывает в его адрес, общаясь с немецкой прессой. В интервью Spiegel, например, украинский гарант заявил, что ему пришлось фактически заставлять Шольца дать Украине танки.

"Сейчас мы снова в сложной фазе с этими дебатами о немецких танках, это эмоционально и сложно. Мне приходится заставлять Шольца помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев", - сказал Зеленский.

Вслед за танками от европейцев Зеленский также рассчитывал получить истребители. Глава офиса украинского президента даже написал в соцсетях, что данный вопрос уже решен. Правда, потом статус пришлось редактировать. А многие страны ЕС официально заявили, что передавать Киеву боевые самолеты они не будут. В Бельгии подчеркнули, что они нужны им самим. В Лондоне сказали, что пока не время. Того же мнения придерживается и официальный Париж.

"Поставки истребителей не являются приоритетом. Это не то, что нужно сейчас украинской армии. И ни при каких обстоятельствах истребители не могут быть поставлены в ближайшие недели", - сказал Эмманюэль Макрон.

Но в перспективе - это вполне вероятно. И будет зависеть, конечно, не от мнения европейских лидеров, а от того, что решат в Вашингтоне. Хотя и там, прежде всего среди республиканцев, продолжает расти недовольство поддержкой Украины. А в Конгресс США вот-вот могут внести резолюцию, которая призывает президента Байдена прекратить любую помощь киевскому режиму.

"Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине", - заявил Мэтт Гетц, член Палаты представителей от Республиканской партии США.

Впрочем, рассчитывать на это, конечно, не стоит, учитывая, насколько США втянулись в этот конфликт. Ведь поставками оружия и финансовой помощью дело давно не ограничивается. По данным издания Washington Post, США фактически наводят свои ракеты, предоставленные Украине.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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