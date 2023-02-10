МЧС России продолжает разбор завалов в Турции

Жертвами землетрясения в республике стало более 18 тысяч человек

Спустя пять дней после мощного землетрясения, в Турции продолжают спасать из завалов живых людей. Многие провели под грудами бетона больше 90 часов. На месте полумиллионного города Кахраманмараш - руины. Последний толчок магнитудой 4,8 здесь зафиксирован накануне.

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали почти 18 с половиной тысяч человек. Раненых - более 72 тысяч. В стране объявлен недельный траур.

К разбору завалов добавилась еще одна проблема - мародерство. Кого-то удается задержать специальным службам. Но иногда люди устраивают самосуд.

Режим ЧС объявлен в 10 пострадавших провинциях. В Турции работают спасательные отряды из 65 стран. МЧС России не только разбирает завалы, но и участвует в тушении пожара в порту Искендерун.

В соседней Сирии - уже почти 3200 погибших. Здесь больше всего пострадали провинции Хама, Алеппо, Идлиб и Латакия. Российские военные спасают людей из-под завалов и оказывают гуманитарную помощь.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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