Врачи борются за жизни двух пострадавших в Новосибирске

Уже подтверждена информация о 13 погибших при взрыве газа

Спасатели МЧС завершили разбор завалов в Новосибирске, где накануне из-за взрыва газа обрушились два подъезда жилой пятиэтажки, передает "ТВ Центр".

Согласно последним данным жертвами трагедии стали 13 человек, за жизни еще двоих сейчас борются врачи.

В регионе объявлен день траура. Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил Владимир Путин.

Разрушенный дом решено не восстанавливать. Как заверили власти, всех жильцов расселят.

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне были задержаны двое сотрудников частной компании, которые занимались техобслуживанием плит в нескольких квартирах дома. Однако качество работ специалистов вызвало нарекания.

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