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Под завалами в турецком Хатае нашли двух погибших россиян

10:23
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Поиски остальные членов семьи

Двоих россиян - женщину и ребенка - нашли погибшими под завалами в турецком Хатае.

"В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются", - сказано в сообщении в Telegram-канале МЧС

Ранее стало известно, что московская семья из четырех человек оказалась под завалами в турецком Хатае после разрушительного землетрясения. В турецком МЧС заявили о нехватке сил и снаряжения для спасения. На помощь вылетели российские спасатели.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло разрушительное землетрясение. По последним данным, в Турции погибли 18 342 человека, в Сирии - 3317 человек. Разборы завалов продолжаются.

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