Белухи устроили для жителей Владивостока водное шоу в полынье

Морские обитатели выныривают из проруби и резвятся на глазах у изумленной публики

Произвольна программа по синхронному плаванию от, пожалуй, самых общительных морских обитателей - белухи притягивают взгляды горожан у самого берега Владивостока. Небольшая полынья - как своеобразная сцена. Главные артисты - одна или две белухи. Но выступления проходят довольно редко. Зрителям приходится по часу, а то и дольше ожидать представления.

Жители и туристы постоянно приходят, чтобы полюбоваться этими грациозными животными в дикой природе. Правда, показывают свои белоснежные спины они совсем ненадолго. Иногда на пару минут, но чаще это считанные секунды.

Людмила уже не в первый раз дожидается встречи. Говорит, ради красивых кадров часами караулила то у одной, то у другой полыньи. Сейчас даже рыбку им принесла. Правда, специалисты все-таки рекомендуют не подкармливать диких животных.

Эти особи с большой долей вероятности - бывшие узники так называемой "китовой тюрьмы". Четыре года назад касаток и белух, которых выловили для продажи в заграничные океанариумы, выпустили на волю. Одних вернули домой в Охотское море, других оставили в Приморье. Вероятно, добраться в свои родные воды эта парочка не смогла.

"Судя по видео, они выглядят хорошо, в меру упитанные, скорее всего, они могли адаптироваться в этих местах. Конечно, тут немного отличается кормовая база. Но селедка, корюшка, думаю, им тут подошло", - отметил Игорь Костычев, специалист по морским млекопитающим.

За то время, что находились в неволе, белухи могли привыкнуть к человеку. Поэтому так спокойно сейчас и показываются людям. Но выныривают они все-таки чтобы подышать. Оказаться в ледовом плену для них смертельно. Поэтому и переплывают от полыньи к полынье. Наберут воздуха и снова скрываются подо льдами.

И все-таки зрителям нужно быть максимально осторожными, говорят специалисты. Во-первых, выход на лед сейчас не безопасен. Во-вторых, нужно помнить, чтобы это дикие животные. Могут заиграться и случайно нанести вред человеку. Например, белухи могут спиной пробивать лед толщиной до нескольких сантиметров.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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