Фрегат "Адмирал Горшков" провел стрельбы в Атлантическом океане

Поставленные задачи успешно выполнены

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в ходе выполнения задач дальнего похода выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

Маневры прошли в рамках подготовки к проведению совместного с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая военно-морского учения.

Стрельба была проведена из 130-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки АК-192М по морской мишени, имитирующей корабль условного противника и находившейся на удалении более 10 км.

Расчет корабельного командного пункта отработал действия по выдаче целеуказания для применения артиллерийского вооружения фрегата. В целях противодействия высокоточному оружию условного противника комплексами радиоэлектронной борьбы также была отработана постановка помех, сообщает ТАСС.

В январе фрегат "Адмирал Горшков" провел учения по противовоздушной обороне в Норвежском море. Матросы выполняли задачи во время шторма. Расчет командного пункта отработал все нормативы по маневрированию. Атаки условного противника отражали при помощи систем компьютерного моделирования. Экипаж выполнил электронные пуски и успешно поразил цели.

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