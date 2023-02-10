В Брянской области отразили попытку атаки ВСУ

Регион граничит с Украиной

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказал глава региона Александр Богомаз.

Как написал брянский губернатор в своем Telegram-канале, была отражена очередная атака ВСУ. Богомаз подчеркнул, что сбить дрон удалось "благодаря нашим защитникам". Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте происшествия.

На западе Брянская область граничит с Белоруссией, на юге — с Сумской и Черниговской областями Украины.

Ранее в правительстве Брянской области сообщили о завершении работ по укреплению госграницы. Александр Богомаз заявил, что работа по строительству защитных сооружений и опорных пунктов в области "получила высокую оценку командования Вооруженных сил".

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