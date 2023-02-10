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Китай потребовал от США объяснений по расследованию о "Северных потоках"

11:19
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Американский журналист ранее представил свои выводы о взрывах на газопроводах

Китай обратил внимание на расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о взрывах на газопроводах системы "Северный поток". Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
США взорвали "потоки": что важно знать о расследовании Сеймура Хёрша

Чиновница подчеркнула, что взрывы на "Северных потоках" оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду.

Если выводы Хёрша соответствуют действительности, поведение США является неприемлемым, а Вашингтон должен будет понести ответственность и "объясниться перед мировым сообществом", цитирует Мао Нин РИА Новости.

Ранее американский журналист Сеймур Хёрш объявил, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов "Северный поток". Самолет ВМС Норвегии, по данным Хёрша, 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

Вслед за этим появились данные сервиса Flightradar24, согласно которым за последствиями взрыва на газопроводах системы "Северный поток" утром 26 сентября 2022 года наблюдал американский самолет-разведчик P-8A Poseidon.

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