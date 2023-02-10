Первый рейс с гуманитарной помощью из России прибыл в Сирию

Военные привезли продукты и одеяла

Россия отправила в пострадавшую от землетрясения Сирию более 20 тонн гуманитарной помощи.

Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в Минобороны России. Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России приземлился на авиабазе Хмеймим. Он привез, в частности, продукты и одеяла.

"Доставленное продовольствие и одеяла при содействии военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон будут оперативно доставлены нуждающимся жителям", - говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло разрушительное землетрясение. По последним данным, в Турции погибли 18 342 человека, в Сирии - 3317 человек. Разборы завалов продолжаются.

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