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Собянин: названия семи будущим станциям метро присвоены с учетом выбора москвичей

11:27
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Мэр поблагодарил горожан за участие в жизни столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что жители столицы, проголосовав на портале "Активный гражданин" определили названия для семи строящихся станций метро.

"На Троицкой линии: "Троицк", "Корниловская". На Бирюлевской линии: "Остров Мечты", "Бирюлево". На Рублево-Архангельской линии: "Бульвар Генерала Карбышева". На Солнцевской линии: "Пыхтино", "Аэропорт Внуково", - уточнил градоначальник.

Он также поблагодарил москвичей за участие в жизни города.

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