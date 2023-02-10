В России с коронавирусом госпитализировали 1358 человек

Скончались 37 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1358 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 12392 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 7503 человека, скончались 37 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2952 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 161. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1224 человека, в Московской области – 398.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22047525 случаев заболевания, зарегистрировано 395484 летальных исхода.

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