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В крупных городах Украины прогремели взрывы

11:24
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Поражены объекты критической военной инфраструктуры

Мощные взрывы прогремели этим утром в нескольких крупных городах Украины, сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на местные власти и СМИ.

Поражены объекты критической военной инфраструктуры в Харькове, Одессе и Кривом Роге. Поступает информация о крупных пожарах в Киевской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Полтавской областях.

"Укрэнерго" заявило, что повреждены нескольких объектов высоковольтной инфраструктуры. На всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги.

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