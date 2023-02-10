Попытки "расчленить" страну не увенчаются успехом

Россию пытаются расчленить, но она выйдет из противостояния окрепшей. Такое заявление сделал в пятницу, 10 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что "те, кто пытаются контролировать всю международную повестку дня, те, кто пытаются контролировать и мирохозяйственные связи, и всю международную политику, они решили нанести России стратегическое поражение".

Эти политики и страны "решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера, открыто декларируя цель уничтожить Россию или максимально ее ослабить", указал Лавров.

Однако министр счел совершенно ясным, что "мы не только выстоим, мы выйдем из этого противостояния еще более окрепшие". Это лишь усилит убежденность Москвы в том, что необходимо выстраивать международные отношения на справедливой, равноправной основе, как этого требует устав ООН и которую "сейчас пытаются подорвать наши западные коллеги", сообщает РИА Новости.

Ранее в США признали заслугу российского лидера Владимира Путина в формировании многополюсного мира. Американский журналист Джексон Хинкль заявил, что именно "Путин привел нас в многополярный мир".

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