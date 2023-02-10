Путин оценил потенциал российского фермерства

Президент обратился к участникам съезда Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов

С каждым годом российское фермерство наращивает свой потенциал и добивается впечатляющих успехов во всех сферах агропромышленного комплекса. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к частникам, организаторам и гостям XXXIV съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

Глава государства отметил, что российское фермерство укрепляет свою роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и повышении качества жизни на селе.

Эти достижения стали возможны во многом благодаря конструктивной, созидательной деятельности Ассоциации, объединяющей вокруг общих целей и задач десятки тысяч аграриев в разных регионах России.

Президент пожелал участникам съезда плодотворной работы и осуществления намеченных планов, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин рассказал, что российское сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, стало эффективным и конкурентоспособным на мировых рынках. При этом, отметил Путин, "по-моему, посевных площадей-то меньше, чем в Советском Союзе". Это говорит о росте эффективности сельского хозяйства "в разы, наверное".

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