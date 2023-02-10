Медведев допустил начало Третьей мировой войны из-за "деменции" Байдена

Российский политик напомнил о преклонном возрасте и странных поступках президента США

Президент США Джо Байден, похоже, собрался баллотироваться на второй срок, при этом "прогрессирующая деменция – не помеха". Такое заявление в пятницу, 10 февраля, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Российский политик написал в своем Telegram-канале, что на первом сроке Байден уже отметился странными поступками, в частности, он "путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе".

Американский лидер "хранит в гараже личного дома секретные документы; потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов, но сваливает все экономические проблемы США на происки России".

По мнению Медведева, Байден, с учетом этого, "может по рассеянности начать третью мировую войну".

Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что если на Земле начнется Третья мировая война, то она будет не на танках и даже не на истребителях. Так политик прокомментировал заявления представителей НАТО о том, что поставки Украине оружия и военной техники являются кратчайшим путем к миру.

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