ВСУ несут очень большие потери

Киевская власть мобилизует несовершеннолетних и женщин, многие из них попали в плен.

С таким заявлением выступил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"У Зеленского расширен призывной ценз: стали призывать и малолетних - есть пленные, которым 17-16 лет, - и очень возрастных, и бывших негодных для службы, и даже женщин", - передает его слова РИА Новости.

Также в рядах ВСУ очень много иностранных наемников, преимущественно из стран Восточной Европы.

"У противника такая тактика: на острие прежде всего идут мобилизованные, это бывшие гражданские, потом идут наемники и регулярные части", - рассказал Гагин.

Советник врио ДНР отметил, что украинская армия несет большие потери, иногда "сотни бойцов в сутки". Это много для современной войны.

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