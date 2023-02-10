"Почти ноль": Киев признал исчерпание боеприпасов

Украина просит все больше оружия и военной техники у Запада

У украинской армии практически полностью истощены запасы боеприпасов. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

Как рассказал чиновник в интервью агентству Bloomberg, у Украины "почти ноль боеприпасов". Жовква заявил, что у украинских войск "очень быстро заканчиваются боеприпасы" из-за интенсивности боев.

При этом представитель украинских властей рассказал, что Киеву необходимы не только боеприпасы, но также дальнобойная артиллерия, танки и истребители.

В ноябре 2022 года американские СМИ сообщали, что сокращение запасов оружия на американских складах и неспособность промышленности своевременно их восполнять ставят под угрозу дальнейшее оказание Соединенными Штатами военной помощи Украине.

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