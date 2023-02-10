ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Почти ноль": Киев признал исчерпание боеприпасов

12:41
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Украина просит все больше оружия и военной техники у Запада

У украинской армии практически полностью истощены запасы боеприпасов. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.
Sky News: Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней боевых действий

Как рассказал чиновник в интервью агентству Bloomberg, у Украины "почти ноль боеприпасов". Жовква заявил, что у украинских войск "очень быстро заканчиваются боеприпасы" из-за интенсивности боев.

При этом представитель украинских властей рассказал, что Киеву необходимы не только боеприпасы, но также дальнобойная артиллерия, танки и истребители.

В ноябре 2022 года американские СМИ сообщали, что сокращение запасов оружия на американских складах и неспособность промышленности своевременно их восполнять ставят под угрозу дальнейшее оказание Соединенными Штатами военной помощи Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.