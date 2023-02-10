Фургала приговорили к 22-м годам колонии

Суд исключил из приговора эпизод с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности

Суд приговорил бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала к 22-м годам колонии за организацию убийств конкурентов в 2004-2005 годах, передает ТАСС.

Уточняется, что суд в Подмосковье исключил из приговора Фургала эпизод с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности.

Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к организации убийств предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Позднее в отношении чиновника возбудили уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества.

Процесс должен был проходить в Железнодорожном суде Хабаровска. Однако обвинение настаивало на переносе суда, считая, что Фургал через свои связи может надавить на суд и общественное мнение.

Сам экс-глава региона отказался признать вину.

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