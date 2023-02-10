Россия оценила перспективы включения стали в продуктовую сделку

Действующее соглашение касается только сельхозпродукции

Говорить о перспективах включения поставок стали в продуктовую сделку пока рано. Такое заявление сделал в пятницу, 10 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что прежде чем рассуждать о расширении черноморских договоренностей на иные товарные позиции, например сталь, следует обеспечить полноценную реализацию тех, которые уже подписаны.

При этом Небензя обратил внимание на положение российских металлургов, указав, что около 30-40% производимой в России стали уходило на экспорт, однако теперь европейский рынок оказался закрыт. Налаживание альтернативных маршрутов поставок не будет быстрым, цитирует постпреда РИА Новости.

Осенью 2022 года российская сторона приостановила зерновую сделку из-за провокаций Украины: ВСУ использовали безопасный морской коридор, предназначенный для вывоза сельхозпродукции в рамках соглашения, для атаки беспилотников на Севастополь.

После переговоров по сложившейся ситуации Москва приняла решение возобновить участие в зерновой сделке, однако оставила за собой право выйти из нее, если Украина будет и дальше нарушать данные ею обещания. При этом Россия не отказывается от поставок зерна беднейшим странам и готова отправить предназначенные для них объемы бесплатно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"