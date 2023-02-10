Двухфакторная авторизация в "Госуслугах" станет обязательной с 1 июня

Теперь зайти в сервис станет сложнее

Двухфакторная авторизация с 1 июня станет обязательной для всех пользователей "Госуслуг".

Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. Двухфакторная авторизация подразумевает под собой не только ввод логина и пароля, но дополнительную аутентификацию.

"Это либо смска, либо дополнительная аутентификация. Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли, чьи учетные записи подвергаются вирусным атакам… Второй фактор гарантирует лучшую защиту", - объяснил Шадаев (цитата по РИА Новости).

Программа начнется с 1 марта 2023 года, но обязательной она станет к 1 июня, подчеркнул министр.

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