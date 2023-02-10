Суд арестовал задержанных после взрыва газа в Новосибирске

Жертвами взрыва стали 13 человек

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу, 10 февраля, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум фигурантам дела о взрыве бытового газа в одном из жилых домов города.

На заседании, проходившем в закрытом режиме, суд постановил заключить под арест Ирину Урбах и Евгения Кавуна до 29 апреля.

Арестованные представились сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. Кавун за три дня до взрыва газа менял газовые трубки в квартирах. Он заявил, что "замена шланга была произведена, но жалоб не было, диспетчеру никто не звонил, в газовую службу никто не обращался по поводу того, что была утечка".

Кавун отказался признать свою вину в случившемся, предположив, что причиной взрыва стала халатность в эксплуатации газового оборудования одного из жильцов, сообщает ТАСС.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования были задержаны два человека.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства призвал региональные власти оказать им помощь, а при необходимости поручил подключиться федеральным органам власти.

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