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Собянин: малых и средних предприятий в Москве в 2022 году стало больше на 7%

14:53
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Рост стал возможен благодаря регулярной поддержке столичных властей

Количество малых и средних предприятий в столице за прошлый год увеличилось на 7%. Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Такой рост во многом стал возможен благодаря регулярной поддержке столичных властей. Она включает в себя консультации в центрах услуг для бизнеса, помощь с кредитами и льготной ставкой в первый год работы компаний, а также содействие в их развитии.

Положительная динамика наблюдается в таких приоритетных сферах, как производство, связь и информационные технологии, а также научные разработки и исследования.

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