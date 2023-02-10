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В ДТП на Ленинградском шоссе погиб человек

15:01
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Еще один человек госпитализирован

Один человек погиб в результате ДТП на Ленинградском шоссе. Авария произошла сегодня рано утром, передает "ТВ Центр".

Одна грузовая "Газель" должна была отбуксировать другую, которая сломалась на дороге. Водители включили аварийные сигналы и начали готовить машины к транспортировке. Неожиданно в них на большой скорости влетел автомобиль такси.

Одного из водителей "Газели" зажало между машин и он погиб на месте. Таксист с травмами госпитализирован.

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