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Местные жители пытаются остановить стройку около Истринского водохранилища

15:11
  • понедельник
  • 13 февраля 2023

Здоровые деревья там превращают в настил для тяжелой техники

Древний реликтовый лес с вековыми деревьями. Уголок спокойной природы вблизи живописного Истринского водохранилища. Но вся эта благодатная картина меркнет, если спуститься с небес на землю. Прямо у воды работает тяжелая техника, самосвалы сгружают на берег тонны утилизированного грунта и строительного мусора, исполинские деревья превращают в щепки и отсыпают ими дорогу для экскаваторов.
"Подводная лодка" в Истринском районе оказалась под угрозой разрушения

То, что работы здесь ведутся, скорее всего, с нарушениями, понимают и сами рабочие. С появлением съемочной группы вся строительная техника и сотрудники почему-то разбежались с этого места, побросав все дела на полпути

Поговорить с представителем застройщика или хотя бы бригадиром оказалось тоже непросто. Одни работники на стройке перенаправляли в разные места, другие - указывали на людей в бытовках. Но когда удавалось дойти до человека, на которого указывали пальцем большинство строителей, разговора тоже не получилось.

Местные жители недоумевают - если все по закону, то почему работники бегут со стройплощадки при появлении журналистов, а руководители избегают любого разговора с прессой? Экоактивисты уверены - потому что на стройке все прекрасно понимают, что нарушают закон.

"Водный кодекс России, который как раз регламентирует охранный статус источников питьевого водоснабжения, категорически запрещает любые сбросы в такие источники. Здесь их сразу четыре. Причем эта информация открыта, она в доступе. Это очень легко проверить, кому и когда эти сбросы были разрешены", - заявил Ярослав Вольпин, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области.

Местные жители рассказывают - кто-то скупил землю и начал строить загородный отель прямо в лесу. Все бы ничего, но когда на берегу водоема стал появляться строительный мусор и массового вырубаться деревья, они встревожились не на шутку.

То, что местная флора и фауна начали меняться, местные жители заметили год назад. Сначала попытались сами разобраться, но уперлись в закрытые ворота и грубых охранников. Тогда они написали несколько заявлений в различные инстанции, чтобы на экологическую проблему обратили внимание чиновники.

"Мной был инициирован круглый стол в общественной палате Московской области. Все согласились, что факты заслуживают проверки", - рассказал Александр Кумохин, член комиссии по экологии, природопользования и сохранения лесов Общественной палаты Московской области.

Однако никакая проверка пока так и не приехала. На берег водоема продолжают сбрасывать отходы.

Истринское водохранилище - это водозаборный источник Москвы. А значит, желание для отдельных людей сделать его источником дохода, не считаясь с законами ни природы, ни государства, может негативно сказаться уже не только на местных жителях, но и москвичах.

Илья Данильцев, Сергей Долгих, Даниил Егоров,  Илья Литвин, "ТВ Центр"

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Истринское водохранилище
Истринское водохранилище
Истринское водохранилище
Истринское водохранилище
Истринское водохранилище
Истринское водохранилище
Истринское водохранилище
Истринское водохранилище
Истринское водохранилище
Истринское водохранилище
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