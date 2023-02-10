В жилом доме в Ногинске взорвался газовый баллон

Владелец квартиры получил травмы и был госпитализирован
В подмосковном Ногинске из-за взрыва газового баллона выбило балконные стекла в квартире многоэтажного дома, сообщает "ТВ Центр".
Несчастный случай произошел накануне вечером. Баллон был подключен в портативной плите и, судя по всему, за ним никто не следил. Все помещения квартиры оказались завалены мусором и бутылками.
Удар был такой силы, что в окнах вылетели стекла и повредилась мебель. Владелец квартиры получил травмы и был госпитализирован. Соседи не пострадали.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"