В жилом доме в Ногинске взорвался газовый баллон

Владелец квартиры получил травмы и был госпитализирован

В подмосковном Ногинске из-за взрыва газового баллона выбило балконные стекла в квартире многоэтажного дома, сообщает "ТВ Центр".

Несчастный случай произошел накануне вечером. Баллон был подключен в портативной плите и, судя по всему, за ним никто не следил. Все помещения квартиры оказались завалены мусором и бутылками.

Удар был такой силы, что в окнах вылетели стекла и повредилась мебель. Владелец квартиры получил травмы и был госпитализирован. Соседи не пострадали.

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