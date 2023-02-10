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В жилом доме в Ногинске взорвался газовый баллон

15:23
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Владелец квартиры получил травмы и был госпитализирован

В подмосковном Ногинске из-за взрыва газового баллона выбило балконные стекла в квартире многоэтажного дома, сообщает "ТВ Центр".

Несчастный случай произошел накануне вечером. Баллон был подключен в портативной плите и, судя по всему, за ним никто не следил. Все помещения квартиры оказались завалены мусором и бутылками.

Удар был такой силы, что в окнах вылетели стекла и повредилась мебель. Владелец квартиры получил травмы и был госпитализирован. Соседи не пострадали.

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Последствия взрыва газа в жилом доме Ногинске
Последствия взрыва газа в жилом доме Ногинске
Последствия взрыва газа в жилом доме Ногинске
Последствия взрыва газа в жилом доме Ногинске
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