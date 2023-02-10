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Дело - труба: жильцы дома на Фрунзенской набережной не пускают газовщиков

15:22
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Газопровод надо менять на новый

Жильцы этой многоэтажки на - словно на пороховой бочке. Дом 1958 года постройки "Мосгаз" объявил аварийным. Негерметичное оборудование, сорванная резьба, множественные утечки газа - инспекторы насчитали десятки нарушений. Газопровод здесь уже порядком износился.

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"Была сильная утечка газа. Со стороны стенки. Я вызвал "Мосгаз". Они пришли и даже не смогли открутить вот эти болты, потому что уже трубы старые", - рассказывает местная жительница.

Старые трубы решено было отрезать и заменить на современное оборудование. Причем срочно. Ситуацию назвали опасной для жизни людей. Рабочие уже приступили к обновлению всей системы газоснабжения. Но многие жильцы не торопятся открывать двери "Мосгазу."

Дополнительные неудобства терпеть никто не хочет. Зато здесь хотят новый проект газификации дома. Жители требуют - если уж и проводить обновление системы газоснабжения, то полное. Например, вынести все эти трубы на фасад здания, чтобы обеспечить к ним доступ. Эксперты уверяют: это противоречит градостроительным нормам столицы. А кроме того - разрабатывать проект сейчас просто нет времени.

"Есть два вида ремонта. Есть капитальный ремонт - плановый, где происходит разработка проекта, утверждение его, а есть аварийная ситуация, где нынешний газопровод проходит. Поэтому и было принято решение на основе технической диагностики, которая была проведена, проводить ремонт по существующему положению", -  заявил Максим Дерюгин, глава управы района Хамовники.

Ремонт этот постоянно затягивается. Работы осложняются настойчивыми возражениями со стороны жильцов. Споры длятся не первый день.

"Просто "Мосгаз", если он является обслуживающей организацией в области газовых сетей данного дома, если он создал предписание, что ремонт должен состояться, а в той или иной квартире, в подъезде или во всем доме у него нет доступа, и создается опасность для жильцов, то он просто отключит всю тогда газовую инфраструктуру там, и все", - объяснил Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Дело - труба. Если обе стороны так и не сумеют договориться, то разрубить этот "гордиев узел" сможет только одно решение - дом могут попросту отключить от газоснабжения. И тогда пользоваться электрической плитой жителям придется не временно, а уже постоянно.

Елена Сахно, Алексей Комаров, Кирилл Кретов, Роман Борискин, Камилла Султанова, "ТВ Центр"

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Работники службы "Мосгаз"
Работники службы "Мосгаз"
Работники службы "Мосгаз"
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Работники службы "Мосгаз"
Работники службы "Мосгаз"
Работники службы "Мосгаз"
Работники службы "Мосгаз"
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