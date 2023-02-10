Покорить весь мир: в Музее русского импрессионизма открылась выставка "Отличники"

Представлены плоды европейских путешествиях молодых русских мастеров

Первые зрители - и первые открытия. Впервые в стенах этого музея - Айвазовский. Молодой, романтичный. И такого Семирадского мало кто видел. Фигуры у Сфинкса, конечно, укладываются в привычный образ, а это мощное, залитое солнцем дерево - новый штрих.

Получив золотые медали за блестящую учебу, творческая молодежь на рубеже 19-20 веков воспринимала свои поездки в Европу как возможность обогатиться. Духовно, разумеется.

"Они ищут новые пути, новую форму для своего искусства. Если даже какие-то работы французов попадали в частные собрания, далеко не всегда туда можно было проникнуть, особенно студенту", - отметила Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизм.

Это полотно - редкое исключение. Третьяков, пускавший к себе студентов, приобрел "Благословение новобрачных" Паскаля Даньяна-Буврэ благодаря его реалистичности. И оно вызвало восторг. В Пушкинском музее, предоставившем на выставку и эту, и еще три десятка вдохновлявших "отличников" картин, уверены: попасть в нежном возрасте в Париж, Рим или Мадрид - это и награда, и испытание.

"Это колоссальный жизненный опыт, творческий опыт. И каждый воспринимал по-разному. Кто-то очень сильно вдохновлялся, а кто-то страдал и тосковал. Репин - он выдержал свои три года в Париже, но не очень ему было уютно", - уточнил Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по научной работе.

Порой тоскливо было в творческом турне и другу Репина Поленову. В портрете "Венецианского дожа" столько грусти! Но абсолютно неузнаваемым на выставке предстает Кустодиев. Да, он и до европейской поездки был отличным портретистом: в "прадо" с упоением копировал обожаемого Веласкеса, даже сходил на корриду. Может, потому у его "Танцовщицы в кабаре" столько страсти?

"Наверное, атмосфера европейских заведений, вот таких кабаре и кафе-шантанов, она располагала к тому, чтобы художники писали их именно в таком образе. Сказать, что это переворачивало все их мировоззрение, - такого не было", - объяснила Ольга Юркина, куратор выставки "Отличники".

Как итог пенсионерских поездок - никакого подражательства! А только новый опыт и более широкие горизонты. Успех кураторов усиливает и архитектура - экспозиция повторяет очертания Императорской академии художеств. Ушедшую эпоху можно ощутить всеми органами чувств. У некоторых картин есть свой аромат. А семь работ, включая графические, можно впервые ощутить руками - и лошадку Поленова, и обезьян Яковлева.

На выставке невозможно избавиться от ощущения, что работы "отличников" более чем вековой давности заждались этой встречи. Вглядываются друг в друга, вступают в диалог. Главное - его услышать.

Ольга Стрельцова, Юрий ЛАмзин, "ТВ Центр"

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