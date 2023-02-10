Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля

Об этом сообщили в Кремле

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства огласит послание в Гостином дворе.

Ожидается, что президент сделает акцент на спецоперации, экономике и социальных проблемах.

"На текущей ситуации", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

В Кремле еще не приняли решение, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на послание Федсобранию. Однако на послании Путина будут новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"