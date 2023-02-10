ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля

13:21
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Об этом сообщили в Кремле

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства огласит послание в Гостином дворе.

Ожидается, что президент сделает акцент на спецоперации, экономике и социальных проблемах.

"На текущей ситуации", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

В Кремле еще не приняли решение, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на послание Федсобранию. Однако на послании Путина будут новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Послание Владимира Путина Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.