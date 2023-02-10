В Подмосковье задержали банду автоподставщиков

Их взяли с поличным

Этот мужчина - один из фигурантов автоподстав. Он и 17-летний подросток реализовывали план, который разработала предприимчивая пенсионерка, которая уже была судима за мошенничество, но остановиться, видимо, так и не смогла. Автоподставщики орудовали в городе Домодедово. Там на внедорожнике премиум-класса с разбитым боковым стеклом они выискивали жертву - пожилого человека за рулем. Сначала обгоняли его, а потом резко тормозили. Когда водитель сам пытался объехать внедорожник, злоумышленники бросали в его машину мелкий предмет, имитируя небольшую аварию.

"Дождавшись, пока обогнавший отъедет на определенное расстояние, фигуранты начинали преследование и принуждали его остановиться, выражая возмущение, один из аферистов сообщал водителю о якобы совершенном ДТП, в это время второй наносил на иномарку царапину, которая должна была удостоверить факт столкновения", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Затем к истории подключались новые соучастники. Первый - в образе полицейского. По телефону он отчитывал водителя за то, что тот якобы скрылся с места ДТП. Перепуганная жертва готова была на все. Поэтому когда пострадавшему поступал второй звонок (от псевдосотрудника автосервиса), водитель уже был готов выложить любую сумму и оплатить любые ремонтные работы, только бы избежать более сурового наказания.

Теперь ответственность за содеянное понесут сами аферисты. Автоподставщиков взяли с поличным. При них - все доказательства преступной схемы: банковские карты, мобильные телефоны и даже используемый для совершения аварий автомобиль. Предварительно - они успели устроить шесть автоподстав, но возможно - их было еще больше.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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