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В Кремле оценили возможное лишение Путина французского ордена

13:41
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Президент Франции не исключил такой вариант

В Кремле не считают проблемой для президента России Владимира Путина возможное лишение его ордена Почетного легиона. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Как подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя такую вероятность, у российского лидера есть другие приоритетные вопросы, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин является единственным россиянином, удостоенным высшего звания ордена Почетного легиона.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что может исключить российского лидера Владимира Путина из рядов ордена Почетного легиона. При этом Макрон признал, что "сегодня у меня нет такого решения", поскольку "следует выбирать подходящий момент" для подобных шагов.

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