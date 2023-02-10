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У Федеральной таможенной службы сменился руководитель

14:09
  • пятница
  • 10 февраля 2023

Прежний глава ФТС освобожден от должности по возрасту

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова.

Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. Распоряжение о его назначении главой ведомства уже подписано.

Прежнего руководителя ФТС Владимира Булавина распоряжением правительства освободили от этой должности в связи с достижением им возраста 70 лет, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Федеральная таможенная служба России (ФТС) России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны. Глава государства отметил "значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности", которую играет ведомство.

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